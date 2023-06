Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verletzte bei Bränden in Neuss und Rommerskirchen

Neuss / Rommerskirchen (ots)

Feuerwehr und Polizei erhielten am Mittwoch (14.06.) gegen 17:30 Uhr Kenntnis von einem Brand an einem Gebäudekomplex an der Xantener Straße in Neuss. Bei Eintreffen der Rettungskräfte konnten diese eine Brandentwicklung auf einer Dachterrasse erkennen. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Gebäudeschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Dort arbeitende Personen versuchten vor Eintreffen der Feuerwehr noch selbstständig das Feuer zu löschen. Hierbei wurden sie infolge einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Zur Schabernackstraße mussten die Retter gegen 21:45 Uhr abermals ausrücken. Hier hatte es in einer Wohnung eine Rauchentwicklung gegen, die offenbar, so die ersten Erkenntnisse, durch einen unsachgemäßen Umgang mit einer Zigarette hervorgerufen wurde. Dieses, auf einer Matratze beginnende Feuer konnte durch die eingetroffenen Polizeibeamten schnell gelöscht werden, so dass kein größerer Gebäude- oder Personenschaden entstand. Auch hier hat das Kriminalkommissariat 11 die Ermittlungen übernommen.

Bei einem Brand auf der Wasserburgstraße in Rommerskirchen wurden am Mittwoch (14.06.), gegen 19:00 Uhr, zwei Personen leicht verletzt. Beide wurden zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Zuvor hatte sich ein Feuer auf einer Terrasse ausgebreitet und auch Teile eines Gebäudes, Terrassenüberdachung, zerstört. Die Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 11 in Neuss.

