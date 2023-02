POL-E: Essen: Polizei beschlagnahmt zwei Fahrzeuge nach mutmaßlichem Rennen

Essen (ots) - 45307 E.-Kray: Am 22. Juni vergangenen Jahres hob ein unbekannter Mann zweimal Bargeld mit einer EC-Karte einer 75-jährigen Frau an einem Geldautomaten der Sparkassenfiliale auf der Krayer Straße ab. Die Karte wurde zuvor bei einem Taschendiebstahl entwendet. In der Sparkasse wurde der Unbekannte von der Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das ...

