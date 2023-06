Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Cannabis-Plantage bei Durchsuchungen aufgefunden - Drei Personen festgenommen

Dormagen (ots)

In einem bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf geführten Ermittlungsverfahren wegen Rauschgiftkriminalität wurden am Dienstag (13.06.) durch Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde drei Anschriften in Dormagen durchsucht. Bei den Durchsuchungen konnten insgesamt vier professionell betriebene Plantagen mit zirka 1400 Pflanzen aufgefunden werden. Die Pflanzen wurden genauso sichergestellt wie zirka 2,3 kg Marihuana und 63 kg unverzollter Tabak. Die Betreiber der Plantagen, ein 54-jähriger, ein 37-jähriger und ein 24-jähriger Mann, Vater und Söhne, wurden festgenommen und am Mittwoch (14.06.) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen zwei Personen jeweils Haftbefehle mit Meldeauflagen. Der dritte wurde nach Prüfung von Haftgründen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an und werden beim Kriminalkommissariat 12 weiter geführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell