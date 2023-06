Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schmuck bei Verkehrskontrolle in Krefeld aufgefunden - Ermittler suchen Eigentümer

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Nachfolgend teilen wir aufgrund regionaler Bezüge eine Pressemitteilung der Polizei Krefeld:

Bei einer Verkehrskontrolle wurde in einem Auto Diebesgut aufgefunden. Bisher konnten die Gegenstände Einbrüchen in Krefeld, Neuss und Düsseldorf zugeordnet werden. Zu vier Ringen jedoch nicht. Auffällig ist, dass in zwei Ringen das Datum 6.8.76 und die Namen Frieda und Theo eingraviert sind. Wer Angaben zum Eigentümer der Ringe machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Krefeld zu melden: hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151 6340. (142)

Rückfragen von Journalisten bitte ausschließlich an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle: 02151 634 1111 oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0 E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de https://krefeld.polizei.nrw/ Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell