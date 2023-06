POL-NE: Ermittler suchen Eigentümerin von schwarzem Gazelle-Damenrad

Neuss (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei. In der Nacht von Montag (12.06.) auf Dienstag (13.06.) erhielt die Polizei Kenntnis von einer verletzten Person. Die Ehefrau eines 66-jährigen Neusser kehrte in der Nacht in das gemeinsame Haus zurück und fand ihren Mann leblos im Keller auf. Die ebenfalls hinzugerufenen Rettungskräfte konnten nur den Tod des Neussers ...

