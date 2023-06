POL-NE: Glückliches Ende einer Öffentlichkeitsfahndung

Neuss (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (11./12.06.) wurde die Polizei nach Holzheim gerufen. Zeugen hatten beobachtet, wie sich fremde Personen an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen machen. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich gegen 02:53 Uhr ein Mann in verdächtiger Weise an der Fahrerseite eines Toyota RAV4 an der Herbergstraße aufgehalten. An dem Geländewagen waren bei Eintreffen der Polizei jedoch ...

mehr