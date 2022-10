Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zu schnell gefahren

Am Freitag stoppte die Polizei drei Raser in Ulm.

Am Freitagmorgen führte die Polizei in Ulm Geschwindigkeitsmessungen durch. Drei Fahrer waren auf der B 10 bei erlaubten 50 km/h mit mindestens 31 km/h zu schnell unterwegs. Sie erwartet nun ein Bußgeld und Punkte in Flensburg. Zusätzlich kommt ein einmonatiges Fahrverbot auf sie zu.

Zu schnelles Fahren ist nach wie vor eine der Hauptursachen schwerer Unfälle. Deshalb führt die Polizei regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durch und geht konsequent gegen Temposünder vor.

