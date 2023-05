LPI-G: Diebstahl aus Zeltständen

Gera (ots) - Gera. Polizeibeamte stellten am 01.05.2023 einen Aufkleber an einem Parteibüro auf dem Markt fest. Als Tatzeit konnten die Beamten den Zeitraum zwischen dem 30.04.2023 und dem 01.05.2023 ermitteln. Durch das Anbringen entstand Sachschaden. Außerdem beschädigten Unbekannte am 01.05.2023 die Scheibe eines Parteibüros in der Rudolf-Diener-Straße. Zudem war ein Aufkleber an der Scheibe angebracht worden. ...

mehr