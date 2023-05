LPI-G: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw

Altenburg (ots) - Altenburg - In der Nacht des 29/04/2023 stellten die Beamten nach Zeugenhinweis eine 18- & eine 17jährige in der Wettinerstraße. Diese hatten zuvor am Bahnhof Center in der Wenzelstraße einen Einkaufswagen entwendet & nutzten diesen nun als Personentransportmittel. Schlussendlich wurde der Einkaufswagen wieder zurückgeführt, die 17jährige ihrer Großmutter übergeben & gegen beide Täterinnen ein Strafverfahren eingeleitet. [DA] Rückfragen bitte an: ...

