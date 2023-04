LPI-G: Erwischt & renitent

Altenburg (ots) - Meuselwitz - Mit Personenschaden endete am am Abend des 28/04/2023 die Fahrt eines 39jährigen Pkw-Fahrers am Ende der Freiligrathstraße. Der Unfallverursacher missachtete an der Einmündung auf die Bebelstraße die Vorfahrt einer 56jährigen. Bei der Kollision beider Pkw wurde die 56jährige verletzt. Beide Fahrzeuge mussten vom Unfallort abgeschleppt werden. [DA] Rückfragen bitte an: Thüringer ...

