Polizei Bielefeld

POL-BI: Bei Unfallflucht Fahrerscheibe zerstört, Türgriff abgerissen und Blech aufgerissen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen einen beteiligten Fahrer eines niederländischen Lkw, der am Mittwoch, 15.02.2023 in der Nordstraße einen Pkw beschädigt haben soll. Der Polizei wurde ein unbekannter Passant benannt, der ebenso wie andere Zeugen Beobachtungen an der Unfallstelle gemacht haben könnte.

Eine 28-jährige Bielefelderin parkte ihren Toyota-Yaris zwischen Dienstag, 14.02.2023, gegen 17:00 Uhr, und Mittwoch, 15.02.2023, gegen 18:00 Uhr, an der Nordstraße. Ihr Auto stand in einer Parkbucht unweit der Einmündung der Ernst-Rein-Straße.

Als die Toyota-Fahrerin zu ihrem Auto zurückkehrte, stand dieses auf dem angrenzenden Gehweg und wies erhebliche Beschädigungen an der Fahrerseite auf. Während sie auf die alarmierten Polizisten wartete, sprach sie ein Fußgänger an, nach dessen Schilderung sich der Unfall am Mittwoch zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr ereignet haben könnte. Zu dieser Zeiten sollen sich mehrere Personen im Bereich der Einmündung aufgehalten haben, deren Hinweise für die Polizei von Bedeutung sein könnten. Den Sachschaden an dem Toyota Yaris schätzten die Beamten auf 8.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell