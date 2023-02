POL-OG: Rheinau, Freistett - Wohnwagen entwendet

Rastatt (ots) - In der Nacht auf Donnerstag soll ein Mann eine Mitarbeiterin in einer Gaststätte in der Roonstraße mehrfach beleidigt haben. Der Unbekannte und seine Begleitung wurden daraufhin aufgefordert, die Lokalität zu verlassen. Kurze Zeit später kehrte er wieder in den Eingangsbereich zurück und riss Zeugenangaben zufolge eine Türhalterung aus der Wand. Ein Gast, der sich zwischen den aggressiven ...

mehr