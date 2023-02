Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Essen angebrannt

Rastatt (ots)

Eine aufmerksame Zeugin wurde am Mittwoch gegen 22:15 Uhr auf einen ausgelösten Brandmelder in einer Wohnung über einer Gaststätte in der Ottersdorfer Straße aufmerksam. Da starker Rauch aus der Wohnung drang, verschaffte sich die Frau durch Eintreten der Eingangstür Zutritt. Ein auf dem Herd vergessener Topf war offenbar ursächlich für die Rauchentwicklung. Die 38-Jährige konnte den schlafenden Bewohner auf sein Missgeschick aufmerksam machen. Die hinzugerufene Feuerwehr musste keinen Brand löschen. Ein Lüften der Wohnung war ausreichend. Nach vorsorglicher Untersuchung durch den Rettungsdienst konnten glücklicherweise bei beiden Personen keine Verletzungen festgestellt werden.

