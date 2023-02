POL-OG: Kehl - Autodiebstahl, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Bislang Unbekannte machten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einer Baustelle in der Maria-und-Georg-Dietrich-Straße zu schaffen. Durch Gewalteinwirkung auf eine Blechabtrennung sollen die Täter zwischen 18:30 Uhr bis 6:30 Uhr in einen Kellerraum vorgedrungen sein und dort Werkzeug entwendet haben. Der dabei entstandene Schaden am Kellerabteil wird auf rund 500 Euro geschätzt, beim ...

