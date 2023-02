Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Nordstadt - Werkzeug entwendet, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Bislang Unbekannte machten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einer Baustelle in der Maria-und-Georg-Dietrich-Straße zu schaffen. Durch Gewalteinwirkung auf eine Blechabtrennung sollen die Täter zwischen 18:30 Uhr bis 6:30 Uhr in einen Kellerraum vorgedrungen sein und dort Werkzeug entwendet haben. Der dabei entstandene Schaden am Kellerabteil wird auf rund 500 Euro geschätzt, beim abhandengekommenen Werkzeug kann derweil noch kein genauer Diebstahlsschaden beziffert werden. Mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch etwas Verdächtiges beobachtet haben, setzen sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2200 mit den Ermittlern des Polizeireviers Offenburg in Verbindung.

/le

