POL-WAF: Kreis Warendorf. Anrufe von falscher Polizei

Warendorf (ots) - Am Mittwochmittag (14.12.2022) brach ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Münsterstraße in Warendorf aus. Bei einer weiteren Begutachtung des Brandorts am 20.12.2022 ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung. Das Feuer dürfte aufgrund eines ...

mehr