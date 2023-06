Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter dringt in Einfamilienhaus ein

Grevenbroich (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist am Montagabend (12.06.), gegen 20:20 Uhr, ein unbekannter Mann gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Kiefernweg eingedrungen.

Der Täter hatte bei einem 70 Jahre alten Mann geklingelt. Nachdem der Grevenbroicher die Haustür geöffnet hatte, wurde er sofort von dem Maskierten umklammert. Der Eindringling hielt dem Hausbesitzer zudem einen unbekannten Gegenstand an den Hals und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Nach der Tat flüchtete der Unbekannte zu Fuß mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und einigen persönlichen Gegenständen in Richtung der Straße "Am Siefweg". Der Überfallene nahm mit seinem Auto die Verfolgung auf. Nachdem er den Mann nicht mehr auffinden konnte, verständigte der Geschädigte die Polizei.

Täterbeschreibung:

Der Flüchtige soll circa 170 Zentimeter groß sein und eine kräftige Statur haben. Während der Tat sprach der dunkel gekleidete Mann einen markanten rheinischen Dialekt. Maskiert war er mit einer Mund-Nasen-Maske und einem Kapuzenpullover.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Die Polizei rät:

Bauen Sie in Ihre Haus- oder Wohnungstür einen Weitwinkel-Spion ein (mindestens 180°-Winkel), damit Sie sehen, wer zu Ihnen will. Wenn Sie öffnen, dann nur mit vorgelegtem Sperrbügel! Durch den Sperrbügel wird das Aufstoßen der spaltbreit geöffneten Tür verhindert. So können Sie sich vor ungebetenen Besuchern schützen.

Der Bereich vor der Tür und der Zugangsweg sollten zudem ausreichend beleuchtet sein. Die Schaltung kann auch automatisch durch einen Bewegungsmelder erfolgen. Um überprüfen zu können, wer zu Ihnen will, installieren Sie eine Türsprechanlage - eventuell in Kombination mit einer Videokamera.

