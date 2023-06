Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher erbeuten Tresor

Neuss (ots)

Einbrecher sind in der Zeit von Samstagvormittag (10.06.) bis Montagmorgen (12.06.) in ein Bürogebäude am Meererhof eingedrungen. Nachdem die Unbekannten eine Stahltür aufgebrochen hatten, durchsuchten sie die Firmenräume nach Wertsachen. Dabei fanden die Täter einen an der Wand befestigten Möbeltresor, den sie herausrissen und ins Untergeschoss transportierten. Erst hier öffneten sie das Wertbehältnis und entfernten sich anschließend mit einem mittleren dreistelligen Geldbetrag.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

Die Polizei rät: Ausschließlich zertifizierte Wertschutz- und Sicherheitsschränke garantieren einen klassifizierten Widerstand und definierte Qualität. Im Rahmen der Zertifizierung werden Wertbehältnisse auf ihren Widerstandsgrad geprüft und die Qualität der Herstellung sichergestellt. Um den Bedingungen vieler Versicherer zu entsprechen, müssen frei stehende Wertbehältnisse ein Gewicht von mindestens 200 Kilogramm im privaten Bereich beziehungsweise 300 Kilogramm im gewerblichen Bereich aufweisen und sind unter 1000 Kilogramm gemäß der Hersteller-Montageanleitung zu verankern. Tipp: Lassen Sie sich von den Fachberatern der Kriminalpolizei vor dem Kauf beraten. Informationen erhalten Mieter, Eigentümer und Gewerbetreibende unter der Rufnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell