Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Einbruch: Flüchtende Täter fahren mit Auto auf Polizeibeamte zu - Schussabgabe - Mordkommission eingerichtet

Neuss (ots)

Dienstag, 13. Juni 2023, 00:38 Uhr

Eine Mordkommission der Düsseldorfer Polizei hat die Ermittlungen übernommen, nachdem flüchtende Einbrecher mit einem Pkw auf Polizeibeamte zugefahren sein sollen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen näherte sich eine alarmierte Polizeistreife zu Fuß an ein Firmengebäude an der Osterrather Straße in Neuss an, nachdem ein Zeuge gemeldet hatte, dass vier Personen dort einbrechen würden. Mit hoher Geschwindigkeit sollen die Einbrecher in einem Pkw auf die Beamten zugefahren sein. Durch die Polizisten sollen zwei Schüsse auf die Reifen des Fahrzeugs abgegeben worden sein. Ihre Flucht konnten die Täter in dem Pkw jedoch fortsetzen. Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung wurde der Pkw verlassen in Tatortnähe gefunden. Den Polizeikräften gelang es, unterstützt durch einen Hubschrauber, zwei Personen im Alter von 13 und 14 Jahren zu ergreifen, die vermutlich an dem Einbruch beteiligt waren. Die Fahndung nach den Mittätern, insbesondere dem Fahrer des Pkw, dauert an.

Presseanfragen zum Ermittlungsverfahren sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

