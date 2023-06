Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand eines Papiercontainers - Zeugen gesucht

Meerbusch (ots)

Flammen schlugen in der Nacht von Freitag auf Samstag (09./10.06.), gegen 00:00 Uhr, aus einem Papiercontainer am Mollsfeld. Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften die Flammen mit Löschschaum und verhinderten so Schlimmeres.

Wie der Inhalt des Großcontainers aus Metall in Brand geraten war, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell