Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfälle in Grevenbroich - Drei Verletzte und ein Alkoholisierter

Grevenbroich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Montzstraße / Bergheimer Straße / Elsbachtunnel / Kaplan-Hahn-Straße wurden am Freitag (09.06.), gegen 17:15 Uhr, drei Personen verletzt.

Eine 31-jährige Grevenbroicherin beabsichtigte, von der Montzstraße nach links in die Bergheimer Straße abzubiegen und stieß dabei mit einer ihr entgegenkommenden 19-jährigen Frau aus Jüchen zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführerinnen und der 19-jährige Beifahrer der Jüchenerin zum Teil schwer verletzt. Die drei Personen wurden zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

In der Nacht von Freitag (09.06.) auf Samstag (10.06.) meldete gegen 01:15 Uhr ein Zeuge einen Pkw-Fahrer, der offenbar einen Begrenzungsstein auf einem Parkplatz an der Lindenstraße beschädigt hatte. Bei Eintreffen der Polizei war der Verursacher nicht mehr an der Unfallörtlichkeit, er konnte jedoch im Rahmen der Fahndung angetroffen werden.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer, ein 28-jähriger Mann aus Bergheim, alkoholisiert war und ein Fahrzeug nicht sicher führen konnte. Daher wurde ihm auf einer Polizeiwache eine Blutprobe zur Feststellung des Alkoholgehaltes entnommen.

Er wird sich jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.

Der Führerschein des Bergheimers wurde durch die Polizei sichergestellt.

