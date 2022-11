Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Landkreis Biberach - Wildunfälle

Drei Wildunfälle verzeichnete die Polizei von Dienstag auf Mittwoch im Kreis Biberach.

Drei Wildunfälle ereigneten sich von Dienstag auf Mittwoch in Rot an der Rot, Tannheim und Laupheim. In allen Fällen sprangen Rehe über die Straßen und wurden von Autos erfasst. Bei zwei Unfällen verendeten die Rehe. Verletzte gab es bei den Unfällen nicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 5.000 Euro.

Im Herbst und Winter setzt die Dämmerung am Abend früher und am Morgen später ein, als sonst im Jahr. In den Stunden, in denen es noch nicht ganz hell beziehungsweise noch nicht ganz dunkel ist, ist das Wild besonders aktiv. Die Tiere überqueren dabei auch immer wieder Straßen und Wege.

Um nicht mit dem Wild zusammenzustoßen, sollten Autofahrer zu diesen Zeiten besonders aufmerksam und mit angepasster Geschwindigkeit fahren. Sie sollten wegen den Tieren auch den Fahrbahnrand mit im Auge behalten. Vor allem in den Bereichen in denen die Verkehrsschilder "Wildwechsel" aufgestellt sind, ist besondere Vorsicht geboten. Auch blaue Reflektoren an den Leitpfosten geben einen Hinweis auf besonders betroffene Strecken.

Durch angepasste Fahrweise können Autofahrer Wildunfälle vermeiden und somit Tierleid und Schaden am Auto verhindern.

