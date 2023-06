POL-NE: Unbekannte machen sich an mehreren Autos zu schaffen

Neuss (ots) - Ein Mobiltelefon erbeuteten Unbekannte in der Zeit von Freitagnachmittag (09.06.) bis Montagmorgen (12.06.) aus einem Transporter an der Heerdterbuschstraße. Um an das Handy zu gelangen, hatten die Diebe auf dem Park and Ride-Parkplatz "Am Kaiser" die Seitenscheibe des Kastenwagens eingeschlagen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden. Die ...

mehr