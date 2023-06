Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Zeugen gesucht

Am Wochenende besprühten Unbekannte eine Geschwindigkeitsmessanlage in Herbrechtingen.

Von Samstag 22 Uhr auf Sonntag 5.40 Uhr besprühten Unbekannte die Geschwindigkeitsmessanlage. Die steht fest montiert in der Heidenheimer Straße. Mit roter und blauer Farbe hinterließen sie ihre Schriftzüge auf der Blitzersäule. Dadurch entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Bei der weiteren Überprüfung stellten die Ermittler fest, dass die Vandalen die Farbe auch an einer Mauer und Bushaltestelle in der Heidenheimer Straße aufgesprüht hatten. Ebenso fanden die Beamten frische Graffitis auf Stromkästen und an Scheiben der Fußgängerbrücke in der Rabenstraße. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Giengen unter der Telefonnummer 07322/96530 zu melden.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie nicht zu, dass Menschen das Eigentum Dritter mutwillig beschädigen. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

