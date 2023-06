Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Solarmodule entwendet

Am Samstag oder Sonntag stahlen unbekannte 20 Module von einem Firmengelände in Kuchen.

Ulm (ots)

Am Sonntagmorgen stellte eine Zeugin außerhalb des umzäunten Geländes in der Straße Im Espan zwei Solarpanel fest. Diese lagen auf dem Feld neben dem Radweg. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Schnell war klar, dass die Module vom nahegelegenen Solarpark stammten. Die Täter schnitten an dem Zaun entlang des Radweges ein Loch und gelangten so auf das Gelände. Zusammen mit Verantwortlichen des Solarparks konnte festgestellt werden, dass die Unbekannten die Module aus den Halterungen entfernt und abtransportiert hatten. Dies muss wohl am Samstag oder Sonntag geschehen sein. Die Polizei Geislingen hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Unbekannten. Zum Abtransport war ein größeres Fahrzeug notwendig. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den vergangenen Tagen in der Nähe des Solarparks aufgefallen sind, können sich beim Polizeirevier Geislingen unter der Tel. 07331/93270 oder bei jeder Polizeidienststelle melden.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

