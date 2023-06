POL-OL: +++ Festnahme nach versuchter Erpressung +++

Oldenburg (ots) - Das vergangene Wochenende nutzen Täter aus, um von mehreren Neuwagen eines Autohauses an der Bremer Heerstraße die Bereifung zu entwenden. Wie am Montag der Polizei mitgeteilt wurde, begaben sich die Täter am letzten Wochenende auf das Grundstück des Autohauses. Von insgesamt sechs neuen Geländewagen wurden anschließend die montierten Reifen gestohlen. Der Schaden wird auf ca. 15.000 Euro ...

