POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: PKW verliert Auspuff und verursacht einen Verkehrsunfall mit einem Porsche+++

Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall mit nicht unerheblichen Folgen ist es am Montag, dem 05.06.2023, gegen 20:20 Uhr auf der Neuenkruger Straße in Wiefelstede gekommen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein roter PKW VW Caddy die Neuenkruger Straße aus Wiefelstede-Gristede kommend in Richtung Wiefelstede-Neuenkruge. Als dieser VW Caddy vermutlich aufgrund eines technischen Defekts den Auspuff verlor, wich ein nachfolgender PKW Porsche diesem Hindernis aus. Dabei kam der Porsche von der Fahrbahn ab, prallte seitlich gegen eine Schutzplanke und kam mit der Fahrzeugfront in einem Straßengrabe zum Stillstand. Dabei entstand an dem Porsche ein vorsichtig geschätzter Schaden in Höhe von ca. 10.000 EURO. Der vorausfahrende rote PKW VW Caddy setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rastede unter Tel. 04402/916520. (719224)

