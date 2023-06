Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ mehrere Autoaufbrüche im Stadtgebiet +++

Oldenburg (ots)

Am Wochenende kam es im Stadtgebiet von Oldenburg zu mehreren Autoaufbrüchen, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde bei einem VW im Großen Kuhlenweg die Scheibe des Autos eingeschlagen, aus diesem stahlen die Täter eine Geldbörse. Ebenfalls in derselben Nacht wurde aus einem Hyundai in der Beverbäkstraße eine Geldbörse entwendet, auch hier wurde zuvor die Scheibe eingeschlagen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Bloherfelder Straße um kurz vor Mitternacht die Scheibe eines VW eingeschlagen, durch den Geschädigten konnte hier die Tatzeit auf wenige Minuten eingegrenzt werden. Aus dem VW stahlen die Täter eine Handtasche. In derselben Nacht wurde die Scheibe eines Audi eingeschlagen. Aus dem in der Bürgereschstraße abgestellten Auto wurde eine Geldbörse entwendet. Die Polizei rät daher: Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück, auch wenn Sie das Auto nur kurzfristig unbeaufsichtigt lassen. Dieses kann einen zusätzlichen Anreiz für einen Dieb darstellen.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen der Tat, diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 790 - 4115 an die Polizei wenden. (708311)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell