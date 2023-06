Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Alexanderstraße nach Verkehrsunfall gesperrt +++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tag kam es im Feierabendverkehr auf der Alexanderstraße zu einem Verkehrsunfall, während der Unfallaufnahme musste die Straße für eine Stunde gesperrt werden.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am gestrigen Donnerstag, gegen 17:45 Uhr, im Bereich der Alexanderstraße zur Einmündung Weskampstraße.

Nach den bisherigen Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Skoda die Weskampstraße und wollte auf die Alexanderstraße einbiegen. Hierbei missachtete der Fahrer des Skoda die Vorfahrt des 28-jährigen Fahrers eines BMW.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos erheblich beschädigt, so dass von einem Totalschaden der beiden Fahrzeuge in Höhe von ca. 35.000 Euro ausgegangen werden kann. Zudem wurde der Fahrer des BMW durch den Unfall leicht verletzt. Auf Grund der Schwere der Schäden an den Fahrzeugen musste die Alexanderstraße in diesem Bereich für die Dauer der Bergung für eine Stunde gesperrt werden.

Gegen den 26-jährigen Unfallverursacher leitete die Polizei zudem ein Strafverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (701667)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell