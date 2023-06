Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Aggressiver Pitbull beißt mehrere Personen+++

Oldenburg (ots)

+++Aggressiver Pitbull beißt mehrere Personen+++ Am Mittwochabend, gegen 19.15 Uhr, entfernt sich ein Pitbull aus einer Wohnung in der Straße Stiller Weg in Oldenburg, läuft auf einen Parkplatz und beißt dort zunächst einem zweijährigen Kind in den Arm. Das Kind befindet sich auf dem Arm seiner 54jährigen Großmutter, welche ebenfalls von dem Hund angegangen und im Gesicht gebissen wird. Der schützend eingreifenden 31jährigen Mutter beißt der Pitbull in den Arm. Zwei Bekannte der Hundehalterin versuchen, den Hund einzufangen/zu beruhigen und erleiden Bisswunden im Arm und Beine. Die dazueilende 63jährige Hundehalterin kann ihren Hund ebenfalls nicht kontrollieren und wird in ein Bein gebissen. Schließlich beendet die eintreffende Funkstreifenwagenbesatzung die akute Gefahrensituation vor Ort und erschießt den Pitbullterrier. Mehrere Rettungswagen sind im Einsatz und transportieren die Verletzten in nahegelegene Krankenhäuser. Gegen die alkoholisierte Hundehalterin wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. -696556-

