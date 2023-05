Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fahrzeug beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (18.05.2023) zwischen 11:15 Uhr und 14:00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person auf einem Parkplatzgelände in der Waldburgstraße in Böblingen einen geparkten Hyundai. Mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigte der Unbekannt den Lack des Fahrzeugs an mehreren Stellen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 1313-0 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell