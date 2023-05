POL-LB: Schönaich: Fensterscheiben eines Schulgebäudes beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 18:20 Uhr fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer in der Robert-Bosch-Straße in Schwieberdingen ein auffällig in Schlangenlinien fahrender Sattelzug auf. Dieser fuhr im weiteren Verlauf mit unsicherer Fahrweise durch den Ortskern und konnte durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ditzingen in der ...

mehr