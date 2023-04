PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 60 Heuballen in Brand gesteckt +++ Einbrecher haben es auf Eiscafe abgesehen +++ Fahrt unter Alkoholeinfluss +++ Ein Verletzter bei Kollision +++ Zweiradkontrollen zu Saisonbeginn

Bad Schwalbach (ots)

1. 60 Heuballen in Brand gesteckt,

Hünstetten Strinz-Trinitatis, Feldgemarkung zwischen Hünstetten-Strinz-Trinitatis und Hünstetten-Limbach, Montag, 10.04.2023, 03:13 Uhr

(Sto) In der Nacht zum Montag sind in der Feldgemarkung zwischen Strinz-Trinitatis und Hünstetten-Limbach insgesamt 60 Heuballen abgebrannt. Die Polizei geht derzeit von einem Branddelikt aus. Demnach meldete sich ein Verkehrsteilnehmer am Montagmorgen gegen 03:15 Uhr telefonisch bei der Rettungsleitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises und teilte mit, man sehe von der "Hühnerkirche" an der Bundesstraße 417 aus einen Feuerschein zwischen Hünstetten Strinz-Trinitatis und Hünstetten-Limbach. Sofort alarmierte Feuerwehr- und Polizeikräfte konnten vor Ort, in der Feldgemarkung hinter dem "Zollhaus", insgesamt 60 brennende Heuballen feststellen. Die Feuerwehr konnte den Brand über mehrere Stunden hinweg unter Kontrolle bringen und letztlich vollends löschen. Jedoch wurden am Nachmittag des 10.04.2023 weitere Nachlöscharbeiten notwendig, da das Heu erneut zu qualmen begann. Die Polizei geht derzeit von einem Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro aus. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter (0611) 345-0 unter Zeugenhinweise.

2. Einbrecher haben es auf Eiscafe abgesehen, Niedernhausen, Freiherr-vom-Stein-Straße, Zwischen Mittwoch, 05.04.2023, 20:00 Uhr und Donnerstag 06.04.2023, 11:00 Uhr

(Sto) Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Eiscafe in Niedernhausen einzubrechen. Am Donnerstagnachmittag meldete sich der Besitzer des Eisacafes in der Freiherr-vom-Stein-Straße telefonisch bei der Idsteiner Polizei und teilte mit, beim ihm habe ein versuchter Einbruch stattgefunden. Die vor Ort befindlichem Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige auf und sicherten Spuren. Nach aktuellen Erkenntnissen versuchten die unbekannten Täter die Eingangstür aufzuhebeln - scheiterten jedoch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Die Polizei in Idstein führt die Ermittlungen diesbezüglich und bittet Zeugen, sich unter (06126) 9394-0 zu melden.

3. Fahrt unter Alkoholeinfluss,

Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Donnerstag, 06.04.2023, 19:08 Uhr

(Sto) Am Donnerstagabend haben Beamte der Rüdesheimer Polizei einen stark alkoholisierten Führer eines Leichtkraftrads aus dem Verkehrs gezogen. Um 19:08 Uhr befuhren die Beamten die Rheingaustraße in Oestrich-Winkel, als sie sich dazu entschlossen, ein Leichtkraftrad einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dabei wurde dem 70-jährigen Mann aus Geisenheim unter anderem ein Atemalkoholtest angeboten, welcher einen vorläufigen Wert von 1,77 Promille anzeigte. Der Betrunkene Verkehrsteilnehmer wurde zur Polizeistation Rüdesheim verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurden. Der Geisenheimer muss sich nun in einem eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss verantworten.

4. Ein Verletzter bei Kollision zwischen Pkw und Kraftrad, Kreuzungsbereich L3272 / L3033 zwischen Rüdesheim-Presberg und Lorch-Ranselberg, Montag, 10.04.2023, 13:54 Uhr

(Sto) Am Montagmittag sind im Kreuzungsbereich der L3272 und L3033 nahe Lorch am Rhein ein Pkw sowie ein Kraftrad miteinander kollidiert, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 60-jähriger Mann aus Nidderau mit seinem Kraftrad, einer Yamaha, die L3033 aus Richtung "Kammerburg" kommend in Richtung "Pfaffental". Zur gleichen Zeit befuhr ein 47-jähriger Saulheimer mit seinem Audi die L3272 aus Richtung Rüdesheim-Presberg kommend, ebenfalls in Richtung "Pfaffental". Im dortigen Kreuzungsbereich der beiden Straßen missachtete der Pkw-Fahrer nach aktuellen Erkenntnissen die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt des Motorradfahrers, wodurch es zur Kollision kam. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt, konnte nach rettungsdienstlicher Behandlung jedoch vor Ort entlassen werden. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit, weshalb die Fahrten fortgesetzt werden konnten.

5. Zweiradkontrollen zu Saisonbeginn,

Rheingau-Taunus-Kreis, Montag, 10.04.2023, zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr

(Sto) Die frühlingshaften Temperaturen haben am 10.04.2023 zahlreiche Motorradfahrer auf ihre Maschinen gelockt. Um Unfallzahlen entgegenzuwirken, haben daher zum Saisonbeginn wieder umfangreiche Kontrollmaßnahmen der Polizei im Bereich des Rheingau-Taunus-Kreises stattgefunden. Die Beamten positionierten sich hierbei sowohl auf der B54 nahe Hohenstein, als auch auf der L3033, der sogenannten "Wisperstraße". Bei den Verkehrskontrollen wurden insgesamt 121 Krafträder und vier Pkw überprüft. Es konnten u.a. 12 Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden, zudem wurden 27 Mängelanzeigen gefertigt. In drei Fällen mussten Motorradfahrern die Weiterfahrt untersagt sowie die Kennzeichen samt Zulassungsbescheinigung Teil 1 sichergestellt werden. Die Polizei bittet Zweiradfahrer weiterhin vorsichtig zu fahren und unnötige Lärmkulissen durch rasantes Fahren sowie hohe Drehzahlen und aufheulende Motoren, insbesondere in der Nähe bewohnter Gebiete, zu vermeiden. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Betriebserlaubnis der Krafträder bei (technischen) Veränderungen außerhalb des erlaubten Rahmens bzw. ohne entsprechende Abnahme erlöschen und dies nicht abzuschätzende Gefahren mit sich bringen kann.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell