PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: In Einfamilienhaus eingebrochen +++ Zusammenstoß zwischen Linienbus und Pkw +++ Unter Drogeneinfluss Auto gefahren +++ Spanplatte auf Pkw gefallen

Bad Schwalbach (ots)

1. In Einfamilienhaus eingebrochen,

Niedernhausen-Niederseelbach, Engenhahner Straße, Mittwoch, 05.04.2023, zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr

(Sto) Am Nachmittag beziehungsweise Abend des 05.04.2023 sind bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Engenhahner Straße in Niedernhausen-Niederseelbach eingestiegen. Gegen 19:40 Uhr meldete sich der Hausbesitzer telefonisch bei der Polizei und gab an, bei ihm sei eingebrochen worden. Nach ersten Ermittlungen gelangten die unbekannten Täter in das Gebäude, indem sie eine Glasscheibe der Terrassentür einschlugen und so den Griff im Inneren öffnen konnten. Derzeit können keine abschließenden Angaben zum Diebesgut gemacht werden, nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Aktuell gibt es keine Täterhinweise.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus bitten unter (06124) 7078-0 um Zeugenhinweise.

2. Zusammenstoß zwischen Linienbus und Pkw, Bundesstraße 275, zwischen Taunusstein-Wehen und Taunusstein-Hahn, Mittwoch, 05.04.2023, 21:36 Uhr

(Sto) Am Mittwochabend kam es auf der B275 im Bereich Taunusstein zu einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Pkw, bei der eine Person verletzt wurde. Um 21:36 Uhr befuhren der Linienbus und der Pkw, ein weißer VW Up, die B275 zwischen Taunusstein-Wehen und Taunusstein-Hahn in entgegengesetzten Fahrtrichtungen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Linienbus. Beim dem Unfall wurde der 31-jährige Unfallverursacher leicht verletzt. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert, sein Pkw musste abgeschleppt werden. Die Insassen des Busses blieben unverletzt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden nach bisherigen Erkenntnissen auf ca. 30.000 Euro. Die Bundesstraße war im Zuge der Unfallaufnahme für kurze Zeit vollgesperrt.

3. Unter Drogeneinfluss Auto gefahren,

Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Mittwoch, 05.04.2023, 14:30 Uhr

(Sto) Am Mittwochmittag konnten Polizeibeamte der Polizeistation Bad Schwalbach in Taunusstein einen unter Drogen stehenden Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen. Gegen 14:30 Uhr befuhren die Polizisten die Aarstraße in Taunusstein als ihnen ein grauer Porsche auffiel. Sie erkannten, dass der Fahrzeugführer auffällig häufig in der Mittelkonsole herumwühlte. In der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte er deutliche Anzeichen eines vorangegangenen Drogenkonsums. Dieser Verdacht wurde durch weitere Tests erhärtet. Zudem konnten die Beamten zwischen Mittelkonsole und Fahrersitz einen Teleskopschlagstock feststellen. Der 33-jährige Mann aus Taunusstein wurde zwecks Blutentnahme zur Polizeistation Bad Schwalbach verbracht. Er muss sich nun unter anderem im Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter berauschenden Mitteln verantworten.

4. Spanplatte auf Pkw gefallen - Zeugenaufruf!, Bundesstraße 417 nahe Taunusstein-Neuhof, Montag, 03.04.2023, 10:30 Uhr

(Sto) Am Montagmorgen, kam es auf der B417 im Bereich des dortigen Wertstoffhofs nahe Taunusstein-Neuhof gegen 10:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der an einem Pkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.200 Euro entstand. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 53-jährige Frau aus Taunusstein in ihrem schwarzen Skoda Fabia die B417 in Richtung Limburg als ihr ein Lkw entgegenkam. Plötzlich prallte eine vom Lkw gefallene Spanplatte auf die Frontscheibe des Pkw woraufhin diese stark beschädigt wurde. Der Fahrer beziehungsweise die Fahrerin des Lkw fuhr weiter in Richtung Wiesbaden, ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen. Die Fahrerin des Skoda blieb unverletzt. Derzeit gibt es hinsichtlich des Verursacherfahrzeugs keine weiteren Erkenntnisse.

Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter (06124) 7078-0 zu melden.

5. Aktueller Blitzerreport

(Sto) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell