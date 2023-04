PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kollision zwischen Streifenwagen und Pkw+++Einbrecher suchen Gaststätte heim+++Reh mit Kleinkaliberwaffe angeschossen+++In Appartement eingebrochen+++Zwei Pkw bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Kollision zwischen Streifenwagen und Pkw, Landesstraße 3026, zwischen Idstein und Idstein-Wörsdorf, Dienstag, 04.04.2023, 22:16 Uhr

(Sto) Am späten Dienstagabend sind bei einem Verkehrsunfall auf der L3026 zwischen Idstein und Idstein-Wörsdorf unter Beteiligung eines Funkstreifenwagens der hessischen Polizei und dem Pkw eines 55-jährigen Idsteiners zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden. Die Beamten befuhren gerade die Landesstraße zwischen Idstein und dem Stadtteil Wörsdorf, als sie aus dienstlichem Anlass drehten, um einen gesichteten Pkw einer Kontrolle zu unterziehen. Während des raschen Wendemanövers kam es zum Zusammenstoß mit dem dahinterfahrenden schwarzen Volvo XC90 des Idsteiner Mannes. Hierbei kollidierte der Volvo mit der linken Fahrzeugseite des wendenden Streifenwagens. Beim Unfall wurden die 53 sowie 27 Jahre alten Polizeibeamten leicht verletzt. Beide wurden vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Derzeit geht die Polizei von einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro aus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zeitweise vollgesperrt.

2. Einbrecher suchen Gaststätte heim,

Niedernhausen, Ilfelder Platz, Mittwoch, 05.04.2023, 00:30 Uhr

(Sto) Mittwochnacht haben bislang unbekannte Täter vergeblich versucht, in eine Gaststätte in Niedernhausen einzubrechen. In der Nacht des 05.04.2023 meldete sich gegen 00:34 Uhr ein Gaststätteninhaber telefonisch beim Polizeinotruf und gab an, dass soeben in sein gewerblich genutztes Gebäude in der Straße "Ilfelder Platz" eingebrochen worden sei. Er habe demnach gerade einen hochgezogenen Rollladen sowie eine eingeschlagene Glasscheibe der Eingangstür festgestellt und höre nun vermeintlich Geräusche aus dem Objektinneren. Die nur wenige Minuten später eingetroffenen Polizeibeamten konnten jedoch weder im Nahbereich, noch im Objekt selbst, unberechtigte Personen antreffen. Die Täter hatten bereits vor dem Eintreffen der Polizisten die Örtlichkeit verlassen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass bei dem versuchten Einbruch ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstanden ist.

Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, Hinweise unter (06126) 9394-0 telefonisch mitzuteilen.

3. Reh mit Kleinkaliberwaffe angeschossen, Idstein-Oberrod, Feldgemarkung im Bereich der Kettungsstraße, Dienstag, 04.04.2023, 21:50 Uhr

(Sto) Am Dienstagabend hat eine unbekannte Person in der Feldgemarkung nahe Idstein-Oberrod mit einer Kleinkaliberwaffe auf ein Reh geschossen und dieses dadurch schwer verletzt. Ein Jagdpächter konnte am späten Dienstagabend ein verletztes Reh im Bereich des Wasserhauses in der Verlängerung der Kettungsstraße in Idstein-Oberrod feststellen. Bei genauerem Hinsehen bemerkte er, dass es durch ein Kleinkalibergeschoss verletzt worden war. Die Verletzungen waren so schwer, dass das Tier durch den Jagdpächter von seinem Leiden erlöst werden musste. Die Hintergründe der Tat sind aktuell unklar. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Täter vor.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder zum Täter beziehungsweise zur Täterin machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter (0611) 345-0 zu melden.

4. In Appartement eingebrochen,

Geisenheim, Steinheimerstraße, Zwischen Freitag, 31.03.2023, 17:00 Uhr und Montag, 03.04.2023, 19:00 Uhr

(Sto) Zwischen Freitagnachmittag und Montagabend sind unbekannte Täter in ein Appartement in Geisenheim eingebrochen. Der Geschädigte musste am Abend des 03.04.2023 feststellen, dass die Wohnungstür seines Appartements in einem Geisenheimer Mehrfamilienhaus in der Steinheimerstraße beschädigt wurde und offenstand. Im Wohnungsinneren wurde klar, dass durch die Täter offensichtlich persönliches Inventar entwendet worden war. Hinzugerufene Polizeibeamte der Polizeistation in Rüdesheim führten vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Derzeit liegen keine Täterhinweise vor, dem Geschädigten entstand nach aktuellen Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Angaben zum Wert des Diebesgutes können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen telefonisch Hinweise unter (06124) 7078-0 entgegen.

5. Zeugenaufruf - Zwei Pkw bei Verkehrsunfall beschädigt, Fahrer geflüchtet, Idstein, Wiesbadener Straße, Freitag, 31.03.2023, zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr

(Sto) Am Freitagmorgen sind bei einer Verkehrsunfallflucht in der Wiesbadener Straße in Idstein zwei Pkw beschädigt worden. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete vom Unfallort, ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen. Gegen 11:10 Uhr verständigte eine Geschädigte die Polizei, nachdem sie eine Beschädigung am Außenspiegel auf der Fahrerseite an ihrem schwarzen Fiat 500 feststellen musste. Zuvor hatte sie ihr Fahrzeug gegen 10:00 Uhr ordnungsgemäß und unbeschädigt am Fahrbahnrand geparkt. Die erstbefassten Idsteiner Polizeibeamten konnten im Anschluss an die erfolgte Unfallaufnahme in der Nähe einen weiteren, ähnlich beschädigten Pkw, feststellen. Hierbei handelte es sich um einen blaugrünen VW Passat. Derzeit wird davon ausgegangen, dass beide Schäden durch denselben Verursacher beziehungsweise dieselbe Verursacherin entstanden sind.

Die Polizei in Idstein hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter (06126) 9394-0 um Zeugenhinweise.

