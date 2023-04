PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Illegales Straßenrennen++Diebstahl von E-Scooter++Einbruch in Restaurant++Verkehrsunfälle mit Personenschäden++Verkehrsunfallfluchten

Bad Schwalbach (ots)

1. BMW und Führerschein nach Einzelrennen beschlagnahmt (ZEUGENAUFRUF!) TO: 65375 Oestrich-Winkel TZ: Samstag, 01.04.23, 23.45 Uhr (Sw) In einem Strafverfahren wegen einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen muss sich nun ein 29-Jähriger aus Eltville verantworten. Bereits in der Rüdesheimer Gerichtsstraße fiel einer Streife der Polizeistation Rüdesheim der Fahrer eines schwarzen BMW 430d xDrive auf, da dieser mit sichtbar überhöhter Geschwindigkeit davonfuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung in Richtung B42 auf. Hierbei wurden innerorts Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h und auf der B42 zwischen Rüdesheim und Geisenheim von über 180 km/h bei erlaubten 80 km/h erreicht. Auf der B42 wurden mehrerer andere Verkehrsteilnehmer überholt, der BMW-Fahrer missachtete hierbei unter anderem Sperrflächenmarkierungen und geriet sogar in den Gegenverkehr. In Höhe Oestrich-Winkel gelang es den Beamten, zum Fahrzeug aufzuschließen und den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Während der Kontrolle konnten keine Hinweise auf vorangegangenen Alkohol- oder Drogenkonsum festgestellt werden. Aufgrund der gezeigten Fahrweise wurde durch den Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft die Tat als verbotenes Kraftfahrzeugrennen eingestuft und die Beschlagnahme des PKW, des Führerscheins und des Handys des Eltvillers angeordnet. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen konnte er nach Hause entlassen werden. Die Polizei bittet Zeugen, denen besagtes Fahrzeug durch seine grob verkehrsgefährdende Fahrweise auffiel, insbesondere die auf der B42 Überholten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim telefonisch unter 06722-9112 0 in Verbindung zu setzen.

2. Diebstahl von E-Scooter

TO: 65232 Taunusstein-Bleidenstadt, Röderweg

TZ: Freitag, 31.03.23 zw. 01.56 Uhr und 02.23 Uhr Zur o.g. Zeit wurden aus einer Gartenhütte im Röderweg zwei E-Scooter ohne dazugehörige Akku's entwendet. Die beiden männlichen Täter wurden durch eine Videoüberwachungsanlage bei der Tat gefilmt. Die Täter entfernten sich vom Tatort. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen zur Täteridentifizierung aufgenommen. Sachdienliche Hinweise an die Telefonnummer der Polizei Bad Schalbach unter 06124-7078-0.

3. Verfassungswidriges Symbol auf Schulgelände

TO: Idstein, Kirmsseweg

TZ: Samstag, 01.04.2023, 16:50 Uhr

(PK) Ein Zeuge bemerkte beim Blick vom Veitenmühlberg hinunter zum dortigen Schulgelände, dass auf dem Gelände mittels zusammengeschobenem Laub ein verbotenes NS-Symbol geformt wurde. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme wurde das Symbol durch die eingesetzten Beamten entfernt. Das Staatsschutzkommissariat des PP Westhessen übernimmt die weiteren Ermittlungen. Hinweise zum Sachverhalt können unter 0611-345-0 gegeben werden.

4. Einbruch in Restaurant

TO: 65510 Idstein, Am Bahnhof

TZ: Samstag, 01.04.2023, 22:50 Uhr bis Sonntag, 02.04.2023, 08:50 Uhr

(PK) Im genannten Zeitraum schlug/en ein oder mehrere unbekannte Täter eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten der Gaststätte. Nachdem Münzgeld in Höhe von ca. 50 Euro erbeutet werden konnte, verließen sie den Tatort wieder. Der entstandene Schaden am Fenster beläuft sich auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Idstein unter 06126-93940.

5. Vorfahrt missachtet - Unfall mit Leichtverletztem

TO: 65366 Geisenheim, Uferstraße / Chauvignystraße

TZ: Freitag 31.03.23, 14.05 Uhr

(Sw) Zu offensichtlich nur leichten Verletzungen führte ein Vorfahrtsverstoß vergangenen Freitagnachmittag in Geisenheim. Gegen 14:05 Uhr befuhr eine 31-jährige Porsche-Fahrerin aus Berlin die Uferstraße und wollte in Verlängerung die Chauvignystraße befahren. Gleichzeitig beabsichtigte ein 53-jähriger Rüdesheimer mit seinem PKW (Suzuki), aus Richtung der B42 kommend, nach links in die Uferstraße abzubiegen. Die Porschefahrerin missachtete hierbei die durch Verkehrszeichen vorgegebene Vorfahrtsberechtigung des Suzukifahrers und es kam zum Unfall. Der Rüdesheimer verletzte sich leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung war aber nicht notwendig. Der Porsche musste abgeschleppt werden; insgesamt ist an beiden Fahrzeugen ein Schaden von ca. 10.000,- Euro entstanden.

6. auf nasser Fahrbahn in den Gegenverkehr

TO: B54, Gemarkung 65307 Bad Schwalbach

TZ: Samstag 01.094.23, 13.18 Uhr

Ein 37-jähriger aus Bensheim befuhr mit seinem Smart die B54 aus Bad Schwalbach kommend, in Richtung Taunusstein. In einer Linkskurve verlor der 37-jährige die Kontrolle über seinen Smart und stieß in den Gegenverkehr. Hierbei wurden die Autos der zwei entgegenkommenden Unfallbeteiligten beschädigt. Der 37-jährige wurde durch den Aufprall verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Alle drei Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

7. Tankstelle beschädigt und geflüchtet

TO: B260, Gemarkung 65321 Heidenrod

TZ: Donnerstag 30.03.23, 21.00 Uhr bis Freitag 31.03.23, 06.00 Uhr

Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Schilder auf der Shell-Tankstelle Heidenrod, an der B260, beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Unfallverursacher die B260 aus Richtung Kemel kommend in Richtung Bad Schwalbach. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug nach links von der Bundesstraße ab und geriet auf das Tankstellengelände. Hier wurden mehrere Schilder der Tankstelle beschädigt. Im Anschluss setzte der Unfallfahrer seine Fahrt fort. Die Polizei Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefonnummer 06124-70780.

8. nach Unfall zu Fuß geflüchtet

TO: B260, 65344 Eltville-Martinsthal, Höhe Kloster Tiefenthal

TZ: Samstag, 01.04.23, 17.30 Uhr

(TG) Am Samstag gegen 17:30 Uhr befuhr eine männliche Person mit einem Mercedes AMG Cabriolet die B260 in Richtung Bad Schwalbach. In Höhe des Kloster Tiefenthal verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete fußläufig in Richtung Schlangenbad. Da erhebliche Verletzungen beim Unfallverursacher nicht ausgeschlossen werden konnte wurde nach diesem gefahndet. Hierbei kamen mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der vermeintliche Fahrzeugführer aus Eltville, meldete sich im Laufe des Abends telefonisch, dass es ihm gut ginge. Die Ermittlungen zur Unfallursache und dem Fahrzeugführer dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Eltville unter 06123-90900.

9. geparkten Opel angefahren und geflüchtet

TO: 65232 Taunusstein, Aarstraße 133

TZ: Mittwoch, 29.03.23, 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten Opel Vivaro eines 32-jährigen aus Bad Schwalbach. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter Tel. 06124-70780.

