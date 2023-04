PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Nach Verkehrsunfall geflüchtet +++ Mehrere Zäune durch unbekannte Täter beschädigt +++ Beide Kennzeichenschilder von Pkw entwendet

Bad Schwalbach (ots)

1. Nach Verkehrsunfall geflüchtet,

Taunusstein-Wehen, Baumgartenstraße, Zwischen Sonntag, 02.04.2023, 23:45 Uhr und Montag, 03.04.2023, 08:20 Uhr

(Sto) Zwischen dem späten Sonntagabend und frühen Montagmorgen kam es in der Baumgartenstraße in Taunusstein-Wehen zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge der Verursacher oder die Verursacherin, ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen, vom Unfallort flüchtete. Der 50-jährige Geschädigte aus Taunusstein hatte seinen schwarzen Audi A4 Avant demnach ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt und am Morgen des 03.04.2023 plötzlich Beschädigungen im Stoßfängerbereich auf der Fahrerseite festgestellt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro aus.

Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich telefonisch unter (06124) 7078-0 zu melden.

2. Mehrere Zäune durch unbekannte Täter beschädigt, Idstein-Wörsdorf, Scheidgraben, Zwischen Sonntag, 02.04.2023, 12:00 Uhr und Montag, 03.04.2023, 12:00 Uhr

(Sto) Im Zeitraum zwischen Sonntag- und Montagmittag haben bislang unbekannte Täter mehrere Zäune eines Wörsdorfer Schrebergartens beschädigt. Ein Erstmitteiler meldete sich am Nachmittag des 03.04.2023 bei der Polizei und brachte den Fall zur Anzeige. Die erstbefassten Polizeibeamten konnten Sachschäden in Höhe von ca. 1.500 Euro feststellen. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise telefonisch unter (06126) 9394-0 mitzuteilen.

3. Beide Kennzeichenschilder von Pkw entwendet, Niedernhausen, Feldbergstraße 1, Zwischen Montag, 03.04.2023, 14:30 Uhr und Dienstag, 04.04.2023, 08:30 Uhr

(Sto) Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen beide Kennzeichenschilder eines in einer Tiefgarage in Niedernhausen geparkten Pkw entwendet. Die Geschädigte, eine 82-jährige Frau, meldete sich am Morgen des 04.04.2023 bei der Polizei und gab in der Folge den Diebstahl ihrer beiden amtlichen Kennzeichenschilder zur Anzeige. Diese befanden sich bis dato auf ihrem Pkw, einem schwarzen Honda Jazz. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Idstein unter (06126) 9394-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell