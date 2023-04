PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person +++ Sieben Verletzte bei Zusammenstößen auf der Autobahn +++ Zwei Fahrzeuginsassen bei Kollision verletzt +++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person, Landesstraße 3272 zwischen Rüdesheim und Rüdesheim-Presberg, Sonntag, 02.04.2023, 14:50 Uhr

(Sto) Am Sonntagnachmittag wurde ein junger Mann im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht kurz vor Rüdesheim-Presberg verletzt, die verursachende Person flüchtete von der Unfallstelle. Demnach befuhr ein 25-jähriger Wiesbadener gegen 14:50 Uhr mit seinem grauen Ford Fiesta die L3272 aus Richtung Rüdesheim kommend in Fahrtrichtung Rüdesheim-Presberg. Kurz vor dem Ortseingang vom Stadtteil Presberg soll den Angaben des Wiesbadeners zufolge ein entgegenkommender, schwarzer Pkw, die dortige Kurve geschnitten haben. Infolgedessen musste der Fahrer des Ford Fiesta nach rechts hin ausweichen und kam im Straßengraben zum Stehen. Der 25-jährige wurde leicht verletzt, der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro. Der Unfallverursacher beziehungsweise die Unfallverursacherin verließ den Unfallort, ohne den Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen.

Die Rüdesheimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise unter (06722) 9112-0 mitzuteilen.

2. Sieben Verletzte bei Zusammenstößen auf der Autobahn, Bundesautobahn 3, zwischen den Anschlussstellen Niedernhausen und Wiesbadener Kreuz, Fahrtrichtung Frankfurt, Samstag, 01.04.2023, 11:17 Uhr

(Sto) Bei einem Verkehrsunfall zwischen sechs Pkw auf der Bundesautobahn 3 wurden am Morgen des 01.04.2023 insgesamt sieben Personen verletzt. Den ersten Ermittlungen zufolge befuhren alle sechs Pkw zeitgleich, teils auf unterschiedlichen Fahrspuren die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Der Unfallverursacher, ein 79-jähriger Peugeotfahrer, kam, während eines verkehrsbedingten Bremsmanövers, ins Schleudern und kollidierte in der Folge zunächst mit dem Heck eines vorausfahrenden weiteren Peugeot. Im weiteren Verlauf kam der 79-jährige sowohl nach rechts, als auch nach links von der Fahrbahn ab, wo er jeweils seitlich in gleicher Richtung fahrende Pkw touchierte. Infolge des ursprünglichen Unfallgeschehens kollidierte der zunächst heckseitig touchierte zweite Peugeot noch mit zwei weiteren Pkw und der Mittelschutzplanke.

Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt sieben Personen verletzt, vier von ihnen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Derzeit wird von einem Gesamtschaden von ca. 42.000 Euro ausgegangen.

Im Rahmen der Verletztenversorgung wurde zwischenzeitlich ein Rettungshubschrauber angefordert, welcher jedoch letztlich für den Transport nicht mehr benötigt wurde. Die A3 war für ca. zwei Stunden vollgesperrt. Es kam zu einem erheblichen Rückstau.

Die Polizeiautobahnstation in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter (0611) 345414-0 zu melden.

3. Zwei Fahrzeuginsassen bei Kollision verletzt, Aarbergen-Hausen über Aar, Aarstraße, Sonntag, 02.04.2023, 15:15 Uhr

(Sto) Am Sonntagnachmittag kam es in der Aarstraße in Aarbergen-Hausen über Aar zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 82-jähriger Mann aus Aarbergen mit seinem weißen Opel Astra die Aarstraße in Aarbergen Hausen über Aar, aus Richtung Rückershausen kommend in Richtung Kettenbach. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache, kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten blauen Dacia Sandero. Sowohl der Fahrzeugführer des Opel, als auch seine 86-jährige Mitfahrerin wurden verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

4. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht, Gemarkung Heidenrod, B260, Donnerstag, 30.03.2023, 21:00 Uhr bis Freitag, 31.03.2023, 06:00 Uhr

(Sto) Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen kam es im Bereich der Tankstelle an der B260, nahe Heidenrod-Kemel, zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der unbekannte Unfallverursacher beziehungsweise die Unfallverursacherin die B260 aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden. In Höhe der Tankstelle, kurz nach der Ortschaft Heidenrod-Kemel, kam er oder sie nach links hin von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit mehreren Straßenschildern. Die Person verließ in ihrem Fahrzeug die Unfallstelle, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Erste Hinweise an der Unfallstelle deuten auf einen Audi A3 als Verursacherfahrzeug hin.

Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen bzw. zum Unfallverursacher machen können, sich unter (06124) 7078-0 zu melden.

