PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruchsversuche+++beschädigte Pkw+++Fahrt unter Drogeneinfluss+++3 Verletzte bei Schlägerei+++Unfallfluchten+++bei Unfall verletzt+++Diebstahl an Baustelle

Bad Schwalbach (ots)

+++Einbruchsversuche

1. Eltville am Rhein, Platz von Montrichard, Freitag, 07.04.2023, 02:00 Uhr

Zur genannten Zeit kam es in einer Gaststätte zur Alarmauslösung, die zunächst als Fehlalarm interpretiert wurde. Am nächsten Morgen stellte der Gaststättenbetreiber bei Tageslicht aber fest, dass ein Fenster aufgedrückt und an einer Tür gehebelt wurde. Es wurde nichts entwendet. Vermutlich wurden der/die Täter durch den Alarm verschreckt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 EUR.

2. Eltville am Rhein, Wilhelmstraße, Samstag, 08.04.2023, 23:00 Uhr.

Am späten Samstagabend versuchten Unbekannte, sich Zutritt zu Räumlichkeiten der Wiesbadener Volksbank zu verschaffen. Sie gelangten über einen Nebeneingang zu einer Tür, die gewaltsam geöffnet wurde. Auch hier schlug die Alarmanlage an und der/die Täter flüchteten ohne Beute.

Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 250 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville am Rhein unter Tel. 06123 90900 entgegen.

3. Niedernhausen, Frankfurter Straße, Donnerstag, 06.04.2023, 20:30 Uhr - Samstag, 08.04.2023, 05:50 Uhr

Im genannten Zeitraum versuchten Unbekannte, sich Zutritt zu einem Getränkelager zu verschaffen. Sie scheiterten jedoch an der stabilen Sicherung des vergitterten Zugangs.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Idstein unter Tel. 06126 93940 entgegen.

4. Bad Schwalbach, Adolfstraße, Donnerstag, 06.04.2023, 13:30 Uhr - Samstag, 08.04.2023, 13:15 Uhr

Im genannten Zeitraum versuchten Unbekannte in eine Arztpraxis einzudringen. Sie beschädigten dabei die Eingangstür, welche der Gewalteinwirkung standhielt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 EUR

Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schwalbach unter Tel. 06124 70780 entgegen.

+++Beschädigte Pkw

1. Bad Schwalbach, Goetheweg, Donnerstag, 06.04.2023, 22:00 Uhr bis Freitag, 07.04.2023, 10:30 Uhr

In dem genannten Zeitraum wurde ein blauer Ford Focus durch unbekannte Täter zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 350 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schwalbach unter Tel. 06124 70780 entgegen.

2. Eltville am Rhein, Schlossergasse, Freitag, 07.04.2023, 06:00 - 15:30 Uhr

In dem genannten Zeitraum wurde ein schwarzer Renault durch unbekannte Täter zerkratzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville am Rhein unter Tel. 06123 90900 entgegen.

+++Fahrt unter Drogeneinfluss

Rüdesheim, Geisenheimer Straße, Samstag, 08.04.2023, 22:20 Uhr

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel ein 19 Jahre alter Fahrzeugführer aus Geisenheim auf, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sieht nun weiteren Ermittlungsverfahren entgegen.

+++3 Verletzte bei Schlägerei

Walluf, Sportplatz Johannisfeld, Samstag, 08.04.2023, 16:25 Uhr

Am Samstagnachmittag gerieten zwei Gruppierungen junger Männer aneinander. Der Streit eskalierte in einer Schlägerei mit 3 verletzten Personen. Mindestens 2 unbekannte Täter schlugen und traten auf 3 Wiesbadener Männer im Alter von 19 - 26 Jahren ein und verletzen diese. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei den Beteiligten allesamt um auswärtige Fußballfans.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville am Rhein unter Tel. 06123 90900 entgegen.

+++Unfallfluchten

1. Eltville am Rhein, Jahnstraße, Fr. 07.04.2023, 10:00 Uhr - 13:00 Uhr

Am Freitag wurde in der Jahnstraße in Eltville am Rhein ein geparkter Pkw Tesla, rot, durch einen anderen Pkw im Frontbereich beschädigt. Der Schädiger entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville am Rhein unter Tel. 06123 90900 entgegen.

2. Geisenheim, Bergstraße, Samstag, 08.04.2023, 17:00 Uhr - Sonntag, 09.04.2023, 07:40 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag streifte in der Bergstraße ein vorbeifahrendes Fahrzeug einen geparkten Pkw VW Passat, blau, und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Rüdesheim am Rhein unter Tel. 06722 91120 entgegen

+++bei Unfall verletzt

Bad Schwalbach, Adolfstraße, Samstag, 08.04.2023, 14:10 Uhr

Am Samstagmittag kam es in der Adolfstraße in Bad Schwalbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 41 Jahre alter Fahrer aus Hohenstein fuhr mit seinem Pkw Smart auf der Adolfstraße, von der Bahnhofstraße kommend, in Richtung Schmidtberg. Ein 24 Jahre alter Fahrer aus Bad Schwalbach fuhr mit seinem Ford Fiesta in entgegengesetzter Richtung. Bei der Begegnung geriet eines der Fahrzeuge zu weit auf die Gegenfahrbahn und es kam zur Kollision. Die beiden Beteiligten werfen sich gegenseitig vor, den Unfall verursacht zu haben. Der Fahrer des Ford Fiesta wurde dabei leicht verletzt und konnte vor Ort nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

Die Gesamtschadenssumme wird auf etwa 9.000 EUR geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schwalbach unter Tel. 06124 70780 entgegen.

+++Diebstahl an Baustelle

Schlangenbad, Über den Wiesen, Sonntag, 09.04.2023, 0:05 Uhr

Am Sonntagfrüh, kurz nach Mitternacht, fiel einer Streife der Bad Schwalbacher Polizei ein ortsfremder Kastenwagen im Bereich der Ortsdurchfahrt Wambach auf, bei dem die Hecktür offenstand. 2 männliche Personen versuchten sich auf der angrenzenden Baustelle vor den kontrollierenden Beamten zu verstecken, konnten aber schnell dingfest gemacht werden. Offensichtlich waren die beiden beim Diebstahl von Gerüstteilen an einer Baustelle auf frischer Tat erwischt worden.

Die beiden Männer im Alter von 24 und 36 Jahren wurden zunächst festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell