Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 24.06.22, kam es gegen 19:40 Uhr im Kreisverkehr Ahlhorner Straße/Am Rieskamp in Großenkneten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Ein 50-jähriger Edewechter war dabei im Begriff mit dem Pkw den Kreisverkehr in Rtg. "Am Rieskamp" zu verlassen und übersah dabei aufgrund der tiefstehenden Sonne den 54-jährigen Großenkneter, der im Kreisverkehr zu Fuß auf dem Fußgängerüberweg die Fahrbahn überquerte. Der Fußgänger wurde vom Pkw erfasst, zog sich schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

