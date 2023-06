POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfallflucht in Edewecht. Zeugen gesucht+++

Oldenburg (ots) - Nach einem versuchten Mord, der sich bereits am 17. Mai am Oldenburger ZOB ereignete, konnten nach intensiven Ermittlungen zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen der Tat und hat hierzu ein Hinweisportal eingerichtet. Bereits am 31. Mai 2023 fand durch die Zentrale Kriminalinspektion (ZKI) eine Durchsuchung in einer ...

