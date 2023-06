POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: 34jährigen Autofahrer mit 1,58 Promille nach Hinweis eines Verkehrsteilnehmers in Edewecht kontrolliert+++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

34jährigen Autofahrer mit 1,58 Promille nach Hinweis eines Verkehrsteilnehmers in Edewecht kontrolliert

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Samstag, dem 03.06.2023, um 20:18 Uhr einen PKW Mini Cooper, der in sogenannten Schlangenlinien mehrere Straßen in Edewecht-Friedrichsfehn und im weiteren Verlauf die Küstenkanalstraße in Richtung Papenburg befuhr. Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Zwischenahn konnte der betreffende PKW auf der Küstenkanalstraße im Edewecht-Husbäke festgestellt und zur Verkehrskontrolle getoppt werden. Bei dem 34jährigen Fahrzeugführer aus der Gemeinde Saterland konnte vor Ort eine Atemalkoholkonzentration von 1,58 Promille gemessen werden. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt sowie ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (710204)

