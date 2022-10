POL-MK: Bezugsmeldung zu "Suche nach vermisster 14-Jähriger aus Lüdenscheid" (10.10.2022, 15:24 Uhr)

Iserlohn (ots) - In der Nacht zu Donnerstag entwendeten Unbekannte aus einem Getränkeaußenlager in der Osemundstraße mehrere Paletten Energy-Drink. Sie brachen das Vorhängeschloss auf und gelangten so auf das Außenlager. Ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag wurde das Rolltor einer Lagerhalle an der Baarstraße aufgehebelt. Aus dem Inneren wurde diverser Kupferschrott und Messingschrott entwendet. Rückfragen bitte ...

