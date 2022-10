POL-MK: Containerbrand/ Einbruch in Einfamilienhaus

Lüdenscheid (ots) - In der Nacht zum Mittwoch wurde an der Augustastraße die Heckscheibe eines Polo eingeschlagen. Der oder die Täter konnten so die Tür öffnen und Bohrmaschine, Akkuschrauber und Winkelschleifer stehlen. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

