POL-MK: Werkzeugdiebe

Iserlohn (ots) - Am Mittwoch zwischen 9.30 Uhr und 16 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses Am Steinhügel eingebrochen. Sie durchwühlten alle Schränke und flüchteten mit Schmuck, Bargeld und Münzen. Die Polizei sicherte Spuren. Bereits in der Nacht zuvor haben sich Unbekannte Zugang zu einer Wohnung ebenfalls eines Mehrfamilienhauses in der ...

mehr