Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Katalysator entwendet

Greven (ots)

In der Zeit zwischen Montag (08.08.2022), 20.00 Uhr und Dienstag (09.08.2022), 08.00 Uhr haben sich unbekannte Täter an einem Opel Astra zu schaffen gemacht. Dieser parkte in einer privaten Hauseinfahrt an der Friesenstraße. Beim Starten des Fahrzeugs fiel der Geschädigten eine ungewöhnliche Geräuschentwicklung ihres Wagens auf - unbekannte Täter hatten mit einem Werkzeug den Katalysator abgetrennt und entwendet. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Greven unter der Telefonnummer 02571/928-4455 entgegen.

