Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erlenmoos/B312 - Mit Gegenverkehr kollidiert

Am Sonntag verursachte ein Biker auf der B312 bei Erlenmoos einen Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 312 von Edenbachen in Richtung Berkheim. Vor Eichenberg kam der Mann mit seiner Yamaha im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn. Ein 29-Jähriger kam ihm mit einem Seat entgegen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall erlitt die 27-jährige Beifahrerin im Seat leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Der Seat-Fahrer sowie der Biker hatten Glück. Beide blieben unverletzt. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Die Feuerwehr Erlenmoos kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Den Sachschaden schätzt sie am Seat auf 5.000 Euro, an der Yamaha auf 2.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

