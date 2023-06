Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Poser kontrolliert

Von Samstag auf Sonntag kontrollierte die Polizei in Ulm Poser und Tuner.

In den Nachtstunden versammelten sich zusehends immer mehr Fahrzeuge in der Blaubeurer Straße. Die waren der Tuning und Poserszene zuzuordnen. Dabei fielen die Fahrzeuglenker durch erhebliche Lärmbelästigungen und nicht angepasste Geschwindigkeiten auf. Um die Lärmbelästigungen zu beenden, sprach die Polizei Platzverweise auf. Insgesamt zeigte die Polizei elf Autofahrer an. Sechs bekamen eine Anzeige wegen Verursachen von unnötigem Lärm. Sie müssen mit einem Bußgeld von mindestens 80 Euro rechnen. Vier weitere Autofahrer wurden wegen Fahrens mit nicht angepasster Geschwindigkeit angezeigt. Auf sie kommt ein Punkt in Flensburg und mindestens 100 Euro Bußgeld zu. Ein weiterer Autofahrer war nicht angeschnallt. Zu einem großen Teil handelte es sich hierbei um Fahranfänger, die sich noch in der Probezeit befinden. Diese müssen gegebenenfalls mit Nachschulungen rechnen.

Die Ulmer Polizei kündigt jetzt weitere Kontrollen dieser Art an. Zur Sicherheit aller. An eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin auffällige Autos melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/1880) oder persönlich entgegen. Sie bittet aber darum, zeitlich dringende Ereignisse nicht per E-Mail, sondern telefonisch zu melden.

