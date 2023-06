Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunkener Ladendieb festgenommen

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 14.25 Uhr, flüchtete ein 27-jähriger Mann aus einem Supermarkt am Albert-Einstein-Platz. Seine Beute war eine Flasche Whisky. Auf seiner Flucht lief er am Bahnhof einer Streife der Bundespolizei direkt in die Arme und wurde festgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über 3 Promille. Die Bereitschaftsrichterin stimmte einem Gewahrsam zur Ausnüchterung zu und so verbrachte der Tatverdächtige die nächsten Stunden in einer Polizeizelle am Münsterplatz.

