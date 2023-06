POL-UL: (BC) Ingoldingen - Gegenverkehr übersehen

Ulm (ots) - Um 16.55 Uhr ereignete sich am Samstag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Eine 21-jährige PKW-Lenkerin kam aus Richtung München und verließ an der Ausfahrt die Autobahn. An der Unfallstelle kreuzt die Ausfahrt die Einfahrt in Richtung München. Die Vorfahrt ist durch Verkehrszeichen geregelt. Diese Regelung missachtete ...

